"Sta mentendo su tutto, cazzate mostruose". Selvaggia Roma, l'accusa pesante dell'ex Francesco Chiofalo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La puntata di lunedì 7 dicembre del 'Grande Fratello Vip' ha ha portato alla luce il difficile passato di Selvaggia Roma. "Ho sofferto tanto la mancanza di mio padre – ha rivelato in lacrime davanti alle telecamere – Non l'ho più visto dall'età di quindici anni, ma anche prima lo vedevo molto raramente. Un giorno mi disse 'tu non sei più mia figlia' ". L'ex concorrente di "Temptation Island" ha confessato di aver tentato anche il suicidio, complice nello stesso periodo la morte del primo fidanzato a causa di un incidente: "Passando un momento così brutto sono precipitata in un incubo e non volevo raccontare nulla a mia madre per non darle un dispiacere". La storia di Selvaggia ha commosso il pubblico da casa e i suoi compagni d'avventura e grazie a questo sfogo la concorrente ha mostrato un lato sconosciuto della sua personalità.

