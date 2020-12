Spostamenti nei giorni festivi, Speranza conferma le misure in attesa del vaccino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTira dritto per la sua strada Roberto Speranza. Nonostante le richieste di consentire gli Spostamenti tra i comuni durante le festività natalizie, il ministro della salute ha fatto orecchie da mercante, ribadendo che il piano messo a punto dal Governo non si cambia. “Le misure sono queste e le confermiamo. Non cambieranno, per il momento, né in un verso né nell’altro“, è categorico Speranza davanti alle telecamere di La7, ospite della trasmissione Di Martedì, “in questa fase non possiamo permetterci Spostamenti che non siano indispensabili, il messaggio del governo vuole essere questo: nei giorni più caldi, dove c’è più rischio che salga la mobilità, chiediamo un sacrificio alle persone“. Massima allerta, dunque, per le giornate di Natale, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTira dritto per la sua strada Roberto. Nonostante le richieste di consentire glitra i comuni durante letà natalizie, il ministro della salute ha fatto orecchie da mercante, ribadendo che il piano messo a punto dal Governo non si cambia. “Lesono queste e le confermiamo. Non cambieranno, per il momento, né in un verso né nell’altro“, è categoricodavanti alle telecamere di La7, ospite della trasmissione Di Martedì, “in questa fase non possiamo permetterciche non siano indispensabili, il messaggio del governo vuole essere questo: neipiù caldi, dove c’è più rischio che salga la mobilità, chiediamo un sacrificio alle persone“. Massima allerta, dunque, per le giornate di Natale, ...

