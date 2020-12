Sposamenti concessi il 25 e il 26 dicembre 2020 | cosa si può fare e cosa no

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel corso della trasmissione DiMartedì, in onda il giorno dell’Immacolata, il ministro Speranza è stato molto chiaro: non ci saranno deroghe e il governo non ha nessuna intenzione di cambiare le regole scritte sul DPCM per il mese di. Per cui il 25 e il 26, nel giorno di Natale e di Santo Stefano, non sarà possibile lasciare il proprio comune di residenza. Ma ci sono ovviamente delle eccezioni. “In questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili – ha detto il Ministro Speranza – e il messaggio del Governo vuole essere questo: nei giorni più caldi, dove c’è più rischio che salga la mobilità, chiediamo un sacrificio alle persone”. Innanzi tutto ricordiamo che il 21cambiano le regole per cui si potrà muovere da una regione all’altra solo per questi motivi, a prescindere dal ...