Spider-Man: Miles Morales per PS5 riceve l'opzione Ray-Tracing e 60 FPS con il nuovo aggiornamento (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stato lanciato su PS5 circa un mese fa, ha dato ai giocatori la possibilità di scegliere tra le modalità Fidelity e Performance, con la prima con ray-Tracing, ma la seconda con prestazioni di 60 frame al secondo. Grazie all'ultimo aggiornamento del gioco, ora potete avere il meglio di entrambi i mondi. Come notato da @ax zer0 su Twitter, l'ultima patch di Miles Morales su PS5 aggiunge una nuova modalità grafica chiamata Performance RT. La descrizione della modalità afferma che offre 60 fotogrammi al secondo e ray-Tracing, mentre apporta modifiche anche a cose come la risoluzione, la qualità dei riflessi e la densità dei pedoni.

