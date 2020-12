Spero solo una cosa Dopo l' insulto razzista | cosa sfugge all' arbitro romeno davanti al giornalista amico

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Psg e Basaksehir torneranno in campo oggi pomeriggio per giocare l'ultima partita del girone di Champions League, interrotta clamorosamente per una vicenda praticamente senza precedenti, soprattutto a questi livelli. L'Sebastian Coltescu, che per l'occasione svolgeva il ruolo di quarto uomo, si è reso protagonista di una fraserivolta a un membro dello staff del club turco. “Ne***”, gli ha detto all'improvviso e apparentemente senza motivo: la parola incriminata è stata sentita praticamente da tutti i presenti in campo e non, mettendo in gravissimo imbarazzo la Uefa. I calciatori del Basaksehir hanno deciso di lasciare il rettangolo di gioco in segno di protesta e quelli del Psg li hanno appoggiati in segno di solidarietà: non è stato possibile riprendere la partita in serata, verrà recuperata oggi, ma ovviamente con una nuova terna ...