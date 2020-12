Spende 50 euro al centro commerciale ma nasconde altri acquisti per 200 euro nella borsa: 50enne denunciata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) SENIGALLIA - Paga 50 euro di spesa ma ne nasconde altra per circa 200 euro nella borsa. Nei guai è finita una 50enne di Falconara, denunciata ieri mattina dalla polizia dopo aver rubato diversi ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) SENIGALLIA - Paga 50di spesa ma nealtra per circa 200. Nei guai è finita unadi Falconara,ieri mattina dalla polizia dopo aver rubato diversi ...

