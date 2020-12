Spende 1000 euro per i regali di Natale alla figlia di 3 anni, è polemica: “Ne comprerò altri” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una donna è finita nell’occhio del ciclone sui social dopo aver mostrato le decine di doni acquistati per la figlia: “Le dirò che sono da parte di mamma e papà, non solo di Babbo Natale” Al giorno di Natale mancano ancora due settimane ma una mamma ha già speso una cifra a dir poco folle L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una donna è finita nell’occhio del ciclone sui social dopo aver mostrato le decine di doni acquistati per la: “Le dirò che sono da parte di mamma e papà, non solo di Babbo” Al giorno dimancano ancora due settimane ma una mamma ha già speso una cifra a dir poco folle L'articolo NewNotizie.it.

Andrea_V_73 : @MaurilioVitto @lauranaka @finanza_online @pelias01 @carloalberto @Miti_Vigliero @Barbaga3Gaetano @gusbaratta… - getintotrouble : Primo ordine fatto su YG Select: 13 novembre 9 dicembre: *let me just cancel* Uno spende 30$ solo di spedizione “… - Anchelatuafacc : @la_borra @mattrw_ Sì ragazzi ma tralasciando il discorso del cashback natalizio che lascia il tempo che trova. Una… - JuncoOfficial : @M49liberorso Un locale, un ristorante, un bar che dichiara di guadagnare 1000 euro all'anno non avrebbe senso di e… - alde68 : Il prossimo anno sembra avranno a disposizione 20 miliardi, è necessario fare tutto ‘sto casino visto che lo Stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Spende 1000 Spende 1000 euro per i regali di Natale alla figlia di 3 anni, è polemica: “Ne comprerò altri” NewNotizie Spende 1000 euro per i regali di Natale alla figlia di 3 anni, è polemica: “Ne comprerò altri”

Una donna è finita nell'occhio del ciclone sui social dopo aver mostrato le decine di doni acquistati per la figlia: "Le dirò che sono da parte di mamma e papà, non solo di Babbo Natale" ...

I volontari dell’Auser donano 1000 euro di buoni spesa ai bisognosi

Il Natale si avvicina e l’associazione di volontariato Auser "Circolo d’Argento" di Gabicce Mare, come ormai da programma, consegna al sindaco Domenico Pascuzzi e all’assessore ai Servizi sociali Mari ...

Una donna è finita nell'occhio del ciclone sui social dopo aver mostrato le decine di doni acquistati per la figlia: "Le dirò che sono da parte di mamma e papà, non solo di Babbo Natale" ...Il Natale si avvicina e l’associazione di volontariato Auser "Circolo d’Argento" di Gabicce Mare, come ormai da programma, consegna al sindaco Domenico Pascuzzi e all’assessore ai Servizi sociali Mari ...