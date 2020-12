Special forces – Liberate l’ostaggio, trama e trailer del film in onda giovedì 10 dicembre su Iris (Di giovedì 10 dicembre 2020) Special forces – Liberate l’ostaggio, il film in onda giovedì 3 dicembre 2020 alle 21:15 su Iris. trama e trailer del film. giovedì 3 dicembre 2020, su Iris andrà in onda il film “Special forces – Liberate l’ostaggio“, parte del ciclo “Action” con le pellicole piene di adrenalina e suspance. Il film è diretto da Stephane Rybojad, con Diane Kruger, Benoît Magimel e Djimon Hounsou nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:15 circa su Iris. Il film ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 10 dicembre 2020), ilin2020 alle 21:15 sudel2020, suandrà inil“, parte del ciclo “Action” con le pellicole piene di adrenalina e suspance. Ilè diretto da Stephane Rybojad, con Diane Kruger, Benoît Magimel e Djimon Hounsou nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:15 circa su. Il...

Sense_Fracture : RT @SMaurizi: i giornalisti della TV australiana #ABC che hanno potuto rivelare per la prima volta i #criminiGuerra delle #ForzeSpecialiAus… - padesig : RT @SMaurizi: i giornalisti della TV australiana #ABC che hanno potuto rivelare per la prima volta i #criminiGuerra delle #ForzeSpecialiAus… - iosonoqui : @mrtotalitarismo No, non si sta riferendo alla foto (che è una grafica di propaganda) ma a questa notizia: - flaviadonati : RT @SMaurizi: i giornalisti della TV australiana #ABC che hanno potuto rivelare per la prima volta i #criminiGuerra delle #ForzeSpecialiAus… - 1Whistleblowers : RT @SMaurizi: i giornalisti della TV australiana #ABC che hanno potuto rivelare per la prima volta i #criminiGuerra delle #ForzeSpecialiAus… -