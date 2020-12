Sparta Praga-Milan, Pioli: “Spazio a chi ha giocato meno, possiamo migliorare ancora” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Nel calcio non ci sono partite perfette ma il livello delle nostre prestazioni è sicuramente importante. Continuo pero’ a essere concentrato sul fatto che siamo cosi’ giovani e vogliosi di fare che abbiamo ampi margini di miglioramento, sia dal punto di vista collettivo che individuale“. Sono queste le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia di Sparta Praga-Milan, ultima gara della fase a gironi della Europa League. “C’è grande competitività nella squadra, avevo chiesto alla società di avere più titolari possibili e il club mi ha accontentato – ha aggiunto il tecnico rossonero -. Io sono responsabile delle scelte ma è importante avere giocatori pronti, disponibili e forti“. In Repubblica Ceca turnover per il Milan: “Domani andrà in campo una squadra che darà il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Nel calcio non ci sono partite perfette ma il livello delle nostre prestazioni è sicuramente importante. Continuo pero’ a essere concentrato sul fatto che siamo cosi’ giovani e vogliosi di fare che abbiamo ampi margini di miglioramento, sia dal punto di vista collettivo che individuale“. Sono queste le parole di Stefanonella conferenza stampa della vigilia di, ultima gara della fase a gironi della Europa League. “C’è grande competitività nella squadra, avevo chiesto alla società di avere più titolari possibili e il club mi ha accontentato – ha aggiunto il tecnico rossonero -. Io sono responsabile delle scelte ma è importante avereri pronti, disponibili e forti“. In Repubblica Ceca turnover per il: “Domani andrà in campo una squadra che darà il ...

milannewsmondo : Sparta Praga-Milan, Pioli: “Leao convocato. Ibra? Vediamo passo dopo passo” - UEFAcom_it : ??? Con la qualificazione ai sedicesimi di finale di #UEL già acquisita, Stefano Pioli darà spazio ai giocatori dell… - Spillino83 : @GiorgioPasta Con chiunque.. non si parte mai battuti... invece con Sparta Praga, stella rossa o maccabi Tel Aviv s… - sportli26181512 : Pioli esalta Gabbia: 'Gioca con personalità, sta dimostrando di essere un titolare': Intervenuto in conferenza stam… - sportli26181512 : Pioli: 'Leao sta meglio, spero di fargli fare uno spezzone. Tonali non deve accontentarsi': Intervenuto in conferen… -