Sparta Praga Milan, i convocati di Pioli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista di Sparta Praga-Milan A Milanello, prima della partenza per la Repubblica Ceca, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Sparta Praga-Milan, sesta e ultima giornata del Gruppo H di Europa League che si giocherà giovedì 10 dicembre alle 21.00 alla Generali ?eská pojiš?ovna Arena. Questo l’elenco completo: PORTIERI A. Donnarumma, Moleri, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Musacchio. CENTROCAMPISTI Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Mioni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Colombo, Leão, Maldini, Rebi?. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stefanoha diramato la lista deiin vista diello, prima della partenza per la Repubblica Ceca, Misterha diramato la lista deirossoneri per, sesta e ultima giornata del Gruppo H di Europa League che si giocherà giovedì 10 dicembre alle 21.00 alla Generali ?eská pojiš?ovna Arena. Questo l’elenco completo: PORTIERI A. Donnarumma, Moleri, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Musacchio. CENTROCAMPISTI Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Mioni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Colombo, Leão, Maldini, Rebi?. Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #Milan, #Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara contro lo #SpartaPraga - milansette : Sparta Praga-Milan: Colombo verso una maglia da titolare - milansette : Milan, non solo Bennacer e Ibra: anche Gigio, Romagnoli e Calhanoglu non convocati per lo Sparta Praga - chiarv_ : RT @CalcioFinanza: #FootLocker respinge la scalata del presidente dello #SpartaPraga - sportli26181512 : Milan, non solo Bennacer e Ibra: anche Gigio, Romagnoli e Calhanoglu non convocati per lo Sparta Praga: Oltre a Ism… -