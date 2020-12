Sparta Praga-Milan: i convocati di Pioli. Tornano Leao e Musacchio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Domani alle 21 il Milan è atteso dalla sfida contro lo Sparta Praga, ultima gara della fase a gironi di Europa League. Tra i convocati di Pioli non figurano Romagnoli, Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, ma ci sono Rafael Leao e Musacchio. Portieri – A. Donnarumma, Moleri, Tataru?anu.Difensori – Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Musacchio.Centrocampisti – Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Mionic, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti – Colombo, Leão, Maldini, Rebic. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Domani alle 21 ilè atteso dalla sfida contro lo, ultima gara della fase a gironi di Europa League. Tra idinon figurano Romagnoli, Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, ma ci sono Rafael. Portieri – A. Donnarumma, Moleri, Tataru?anu.Difensori – Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu,.Centrocampisti – Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Mionic, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti – Colombo, Leão, Maldini, Rebic. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

