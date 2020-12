Sparta Praga-Milan domani in tv in chiaro? Canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Milan fa visita allo Sparta Praga nella giornata conclusiva del girone H di Europa League 2020/2021. I rossoneri già certi del passaggio del turno proveranno a vincere in Repubblica Ceca per infastidire il primo posto attualmente occupato dal Lille. L’incontro in programma giovedì 10 dicembre alle ore 21.00, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go, non è prevista la trasmissione in chiaro. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilfa visita allonella giornata conclusiva del girone H di Europa League 2020/2021. I rossoneri già certi del passaggio del turno proveranno a vincere in Repubblica Ceca per infastidire il primo posto attualmente occupato dal Lille. L’incontro in programma giovedì 10 dicembre alle ore 21.00, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno, oltre che insulla piattaforma Sky Go, non è prevista la trasmissione in. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine SportFace.

