Sorvegliato speciale sul GRA senza patente alla guida di un’auto con fermo amministrativo | scattano le manette

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stava percorrendo il GRA, all’altezza del Km 50, sulla corsia d’emergenza, quando è stato fermato per un controllo dai Carabinieri. E proprio da questo i militari hanno accertato che sull’uomo gravava la misura di prevenzione della sorveglianza, con obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza, Fiumicino. Come se non bastasse, l’auto era anche sottoposta ae l’uomo stavandoaver mai conseguito la. I fatti Una pattuglia della Sezione Infortunistica del Nucleo Radiomobile di Roma, mentre percorreva il G.R.A., all’altezza del km 50, ha notato un uomo che conduceva la sua Golf, a velocità sostenuta, sulla corsia d’emergenza. Fermato per un controllo, i Carabinieri hanno accertato che sul conto dell’uomo gravava la misura di prevenzione ...

Il Quotidiano Giuridico

E proprio da questo i militari hanno accertato che sull’uomo gravava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza, Fiumicino. Come se non ...I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in due distinti interventi, hanno arrestato un 36enne di Fiumicino per violazione dell’obbligo di sorveglianza speciale e hanno denunciato in stato di libe ...