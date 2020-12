Sorteggio Champions League | le possibili avversarie dell’Atalanta agli ottavi Quante big nell’urna!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Atalanta si è qualificatadi finale della2020-2021 di calcio grazie alla bella vittoria per 1-0 ottenuta sul campo dell’Ajax. Alla Dea bastava pareggiare contro la formazione olandese ad Amsterdam, ma i ragazzi di coach Gasperini non si sono accontentati e all’85mo minuto sono riusciti a trovare la via della porta: assist di Freuler per Muriel, il quale ha insaccato il gol del successo. Gli orobici hanno così chiuso il gruppo D con 11 punti, subito alle spalle del Liverpool (13) e davanti ad Ajax (7) e Midtjylland (2). Gomez e compagni hanno collezionato 3 vittorie (tra cui quella di lusso ad Anfield contro il Liverpool), 2 pareggi e 1 sconfita (quella contro i Reds in casa). L’Atalanta ha così staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea e ...