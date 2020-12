“Sono arrivati i carabinieri”. Alcol, sushi e musica: la ‘festa’ del famoso cantante finisce male. Sanzione pesantissima (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla fine gli è costata una Sanzione amministrativa per violazione delle norme anti covid. Parliamo di una ventina di persone che ieri sera hanno partecipato ad un “mic tyson”, ovvero una sfida fra rapper trasmessa in streaming all’interno di un negozio di informatica a Desio, in provincia di Monza, interrotta dai carabinieri intorno alle 23. I militari sono arrivati al negozio grazie a una segnalazione al 112 da parte di alcuni residenti della zona, i quali si sarebbero lamentati per il volume eccessivo della musica. Tra i presenti identificati dai carabinieri, molti arrivavano da fuori regione. Attraverso l’analisi di vari social network e dagli accertamenti svolti dagli investigatori, è emerso che l’evento, pubblicizzato su diverse piattaforme come “contest” tra diversi rapper, era stato trasmesso in diretta sul canale “twitch”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla fine gli è costata unaamministrativa per violazione delle norme anti covid. Parliamo di una ventina di persone che ieri sera hanno partecipato ad un “mic tyson”, ovvero una sfida fra rapper trasmessa in streaming all’interno di un negozio di informatica a Desio, in provincia di Monza, interrotta dai carabinieri intorno alle 23. I militari sonoal negozio grazie a una segnalazione al 112 da parte di alcuni residenti della zona, i quali si sarebbero lamentati per il volume eccessivo della. Tra i presenti identificati dai carabinieri, molti arrivavano da fuori regione. Attraverso l’analisi di vari social network e dagli accertamenti svolti dagli investigatori, è emerso che l’evento, pubblicizzato su diverse piattaforme come “contest” tra diversi rapper, era stato trasmesso in diretta sul canale “twitch”. ...

