Sondaggi Politici Elettorali: ultimi dati, centrodestra volta, bene Lega e FI (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono arrivati gli ultimi Sondaggi Politici Elettorali settimanali con la Supermedia di Youtrend per Agi che fotografa la situazione politica italiana in caso si andasse oggi stesso alle urne. Nelle ultime due settimane si è assistito ad una crescita notevole del centrodestra, trascinato dalla Lega, che ora si trova in vantaggio di sette punti sull’attuale coalizione che compone la maggioranza. Vediamo tutti i dati e le variazioni di voto. ultimi Sondaggi Elettorali oggi 9 dicembre: Lega e Forza Italia su Negli ultimi quindici giorni la coalizione di centrodestra è tornata a salire, a partire dalla Lega di Salvini che ha guadagnato lo 0,3% secondo ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono arrivati glisettimanali con la Supermedia di Youtrend per Agi che fotografa la situazione politica italiana in caso si andasse oggi stesso alle urne. Nelle ultime due settimane si è assistito ad una crescita notevole del, trascinato dalla, che ora si trova in vantaggio di sette punti sull’attuale coalizione che compone la maggioranza. Vediamo tutti ie le variazioni di voto.oggi 9 dicembre:e Forza Italia su Negliquindici giorni la coalizione diè tornata a salire, a partire dalladi Salvini che ha guadagnato lo 0,3% secondo ...

Noiconsalvini : LA LEGA DI SALVINI TORNA A VOLARE, PESSIME NOTIZIE PER PD E M5S: IL SONDAGGIO CHE SPAVENTA IL GOVERNO - MeScapin : RT @mariamacina: Non divido i politici tra accentratori o decentratori, ma tra capaci e incapaci. Un premier che accentra ma raggiunge il t… - pietro_busacca : RT @mariamacina: Non divido i politici tra accentratori o decentratori, ma tra capaci e incapaci. Un premier che accentra ma raggiunge il t… - Cholula72 : RT @Adnkronos: #Sondaggi politici: #Lega giù, #Pd più vicino - rosarioT1970 : RT @mariamacina: Non divido i politici tra accentratori o decentratori, ma tra capaci e incapaci. Un premier che accentra ma raggiunge il t… -