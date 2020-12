Sondaggi, la media di Termometro Politico: Centrodestra al 48% (Di mercoledì 9 dicembre 2020) media Sondaggi politici oggi. Il Centrodestra va oltre il 48% mentre il M5S registra una flessione. Questi in sintesi i dati dell’ultima media Sondaggi elaborata da Termometro Politico, che prende in considerazione le rilevazioni dell’ultima settimana di sei istituti: Bidimedia, SWG, Demoskopea, Noto Sondaggi, Emg e Quorum. ARTICOLO Il governo ha trovato l’intesa sul Mes, ma resta in bilico media Sondaggi politici oggi: Lega sempre primo partito ma il Pd resiste, si allarga la distanza tra Fdi e M5S Stabilmente in testa nelle intenzioni di voto è la Lega con un dato medio del 24,1%. Osservando i singoli Sondaggi, per la forza politica di Matteo Salvini i valori variano da un minimo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020)politici oggi. Ilva oltre il 48% mentre il M5S registra una flessione. Questi in sintesi i dati dell’ultimaelaborata da, che prende in considerazione le rilevazioni dell’ultima settimana di sei istituti: Bidi, SWG, Demoskopea, Noto, Emg e Quorum. ARTICOLO Il governo ha trovato l’intesa sul Mes, ma resta in bilicopolitici oggi: Lega sempre primo partito ma il Pd resiste, si allarga la distanza tra Fdi e M5S Stabilmente in testa nelle intenzioni di voto è la Lega con un dato medio del 24,1%. Osservando i singoli, per la forza politica di Matteo Salvini i valori variano da un minimo ...

lorepregliasco : Qualche dato interessante dal nostro sondaggio per @SkyTG24 - SilviaTeresa14 : RT @TonyMarti: I sondaggi dei grandi media USA avevano previsto una marcia trionfale di #Biden, smentiti clamorosamente anche stavolta. Se… - chpgnr78 : @MaiconLalega se questo e' il leader della opposizione e il suo partito e' in testa ai sondaggi, vuol dire che siam… - G97196783 : @GavinoSanna1967 Visti i risultati per titolo di studio dei sondaggi sull'intenzione di vaccinarsi, questi medici d… - MrProxy16 : Ovunque sui media compaiono indagini che tentano di rivelare agli italiani come loro stessi la pensano. Esattamente… -