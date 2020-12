Sondaggi, italiani spaventati più dalla crisi economica che dal Covid (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I Sondaggi di Nando Pagnoncelli sottolineano un clima diverso rispetto a una settimana fa su ciò che preoccupa maggiormente gli italiani. Secondo i grafici presentati a DiMartedì, gli italiani sarebbero più preoccupati dalla recessione economica che dal Covid. Il bollettino di ieri registra un miglioramento del rapporto tamponi-positivi, anche se i numeri dei decessi continuano L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Idi Nando Pagnoncelli sottolineano un clima diverso rispetto a una settimana fa su ciò che preoccupa maggiormente gli. Secondo i grafici presentati a DiMartedì, glisarebbero più preoccupatirecessioneche dal. Il bollettino di ieri registra un miglioramento del rapporto tamponi-positivi, anche se i numeri dei decessi continuano L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

PiusXIII4 : @marco_gervasoni Parole verissime professore. Noi italiens siamo proprio coglions. D'altronde i sondaggi dicono che… - Irene_p2001 : RT @guidomarchello: Il duo nullafacente sbraita e grida alla #DittaturaSanitaria mentre i sondaggi dicono che 80% italiani concorda con le… - MrProxy16 : Ovunque sui media compaiono indagini che tentano di rivelare agli italiani come loro stessi la pensano. Esattamente… - vihysaz2zw : Solo gli elettori del #cdx continuano a sottovalutare i problemi delle #terzaondata non rispettando i protocolli, m… - PaolaTacconi : RT @Herbert403: Il sondaggio conferma: chi vota Lega pensa da vero coglione. Sondaggi, 7 italiani su 10 condividono le restrizioni per Nat… -