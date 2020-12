Solidarietà bipartisan per l’ex-Psi Del Turco È malato grave | ma il Senato gli ha tolto il vitalizio

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) I giuristi romani l’avrebbero bollata come summum ius, summa iniuria. Nel caso di Ottaviano Del, tuttavia, il summum ius neanche ci sta, dal momento che a revocargli ilparlamentare è stata una norma retroattiva, com’è ormai in uso al legislatore del tempo grillino. Ora per allora, in spregio alla certezza del diritto e del principio di affidabilità. Ma tant’è: nel 2018 Delha subito una condanna definitiva a 3 anni e 11 mesi. E ora ilgli ha revocato ilsulla scorta di delibera del 2015, ma che produce effetti anche su condanne irrevocabili anteriori a quella data. Delha una condanna definitiva Esisteva quando-segretario generale della Cgil, che ora ha 76 anni, ha riportato la condanna. Non esisteva quando sono ...