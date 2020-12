"Soldi rubati agli italiani per salvare le banche tedesche": Mes, Salvini in aula svela il gioco sporco (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una giornata infernale, per Giuseppe Conte. Già, dopo il durissimo intervento di Matteo Renzi (applaudito anche dalle opposizioni), ecco che al Senato prende parola Matteo Salvini, che replica alle comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Il leghista picchia subito duro sul Mes, il fondo salva-Stati in via di approvazione: "È come Robin Hood al contrario. Toglie Soldi a chi ha bisogno per salvare le banche dei tedeschi che non ne hanno bisogno". Dunque, bordate anche sul nuovo Dl Sicurezza, il pacchetto di norme sull'immigrazione approvato poco prima: "Difendiamo i confini italiani e europei invece di pagare chi fa il lavoro sporco. Questo è il messaggio che deve portare il premier a Bruxelles". Nel mirino del leghista, anche le decisioni del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una giornata infernale, per Giuseppe Conte. Già, dopo il durissimo intervento di Matteo Renzi (applaudito anche dalle opposizioni), ecco che al Senato prende parola Matteo, che replica alle comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Il leghista picchia subito duro sul Mes, il fondo salva-Stati in via di approvazione: "È come Robin Hood al contrario. Togliea chi ha bisogno perledei tedeschi che non ne hanno bisogno". Dunque, bordate anche sul nuovo Dl Sicurezza, il pacchetto di norme sull'immigrazione approvato poco prima: "Difendiamo i confinie europei invece di pagare chi fa il lavoro. Questo è il messaggio che deve portare il premier a Bruxelles". Nel mirino del leghista, anche le decisioni del ...

