Slittino | i convocati della squadra azzurra per la tappa di Oberhof

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) A, in Germania, nel weekend andrà in scena la terzaCoppa del Mondo di. Come di consueto il primo appuntamento sarà la Nations Cup di venerdì, poi nella giornata di sabato il doppio maschile e il singolo maschile, domenica invece il singolo femminile e la staffetta a squadre. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler per latedesca ha convocato Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Leon Felderer e Lukas Gufler nel singolo maschile, Ludwig Rieder/Patrick Rastner, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler/Fabian Malleier nel doppio maschile e Marioner, Verena Hofer, Andrea Voetter e Nina Zoeggeler nel singolo femminile. SportFace.