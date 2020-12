Silvio Berlusconi stupisce tutti e chiama i Ferragnez: ecco cosa si sono detti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Silvio Berlusconi ha videochiamato Fedez e Chiara Ferragni, premiati lunedì scorso con l’Ambrogino d’oro per la raccolta fonti per l’emergenza Covid Fonte foto: Instagram @chiaraferragni / Getty ImagesLa chiamata più inaspettata, quella che di certo Federico ‘Fedez’ Lucia e Chiara Ferragni non si immaginavano. Lunedì sono stati premiati con l’Ambrogino d’oro per la loro raccolta fondi durante l’emergenza Covid, onorificenza conferita dal Comune di Milano. La videochiamata di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha sorpreso tutti, compresi i Ferragnez che hanno trascorso qualche minuto in videocall con il Cavaliere. Prima la videochiamata, poi i post sui social Twitter, Facebook ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha videoto Fedez e Chiara Ferragni, premiati lunedì scorso con l’Ambrogino d’oro per la raccolta fonti per l’emergenza Covid Fonte foto: Instagram @chiaraferragni / Getty ImagesLata più inaspettata, quella che di certo Federico ‘Fedez’ Lucia e Chiara Ferragni non si immaginavano. Lunedìstati premiati con l’Ambrogino d’oro per la loro raccolta fondi durante l’emergenza Covid, onorificenza conferita dal Comune di Milano. La videota di, leader di Forza Italia, ha sorpreso, compresi iche hanno trascorso qualche minuto in videocall con il Cavaliere. Prima la videota, poi i post sui social Twitter, Facebook ...

