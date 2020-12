Silvia Provvedi e il primo Natale da mamma: fidanzato ancora in carcere, la situazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Silvia Provvedi trascorrerà il primo Natale da mamma ma senza il calore del compagno Giorgio Di Stefano al suo fianco. Il fidanzato della mora del duo de Le Donatella è in carcere per una inchiesta legata alla ‘Ndrangheta. Silvia Provvedi, primo Natale da mamma: il fidanzato ancora in carcere, la situazione Mia figlia Nicole non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 9 dicembre 2020)trascorrerà ildama senza il calore del compagno Giorgio Di Stefano al suo fianco. Ildella mora del duo de Le Donatella è inper una inchiesta legata alla ‘Ndrangheta.da: ilin, laMia figlia Nicole non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

