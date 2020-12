Sicilia, il Covid uccide la madre e pochi giorni dopo i due figli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Prima la madre, poi i due figli. Tutti positivi al Coronavirus e morti nel giro di un mese. Succede a Scordia, nel Catanese: qui il virus ha portato via tre cittadini, molto stimati e ben voluti in città. Francesco Barchitta, sindaco di Scordia, ha indetto per la giornata di oggi il lutto cittadino. Scordia, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Prima la, poi i due. Tutti positivi al Coronavirus e morti nel giro di un mese. Succede a Scordia, nel Catanese: qui il virus ha portato via tre cittadini, molto stimati e ben voluti in città. Francesco Barchitta, sindaco di Scordia, ha indetto per la giornata di oggi il lutto cittadino. Scordia, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

