Si incatena al letto per tre settimane | l’insolito rimedio per smettere di fumare

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono tanti coloro i quali cercano spesso rimedi infallibili perdi; l’idea singolare della protagonista di questa vicenda è statarsi al. Una trentaquattrenne (madre di tre bambini) di Sushine coast in Australia, esasperata dal vizio che la “torturava” da circa vent’anni, ha cercato di “liberarsi” con un singolare sistema fai-da-te. Per trequindi, la donna ha pensato di farsi legare con delle catene aldi casa così da rimanere lontana dalle sigarette e dal tabaccaio. La speranza della fumatrice accanita Pare che prima di ricorrere a questa idea tanto estrema quanto bizzarra, la donna avesse provato diversi rimedi contro il fumo, ma nessuno l’aveva mai veramente liberata dal suo vizio. Infatti, dopo aver smesso per un paio di settimana, ...

sonoingenua_ : RT @idkelocin23: Crocc perspicace che si incatena al letto del gf due mesi prima dalla fine ?????? #gfvip - baumanstyle : RT @idkelocin23: Crocc perspicace che si incatena al letto del gf due mesi prima dalla fine ?????? #gfvip - idkelocin23 : Crocc perspicace che si incatena al letto del gf due mesi prima dalla fine ?????? #gfvip - Ariennoir1 : ma qualcuno glielo dice ad oppini che quando esce la fidanzata non la rivede manco per sbaglio e gli tocca pure a f… -

Ultime Notizie dalla rete : incatena letto

Velvet Gossip

In molti cercano rimedi infallibili per smettere di fumare, l'idea singolare della protagonista di questa notizia è stata incatenarsi al letto ...Kaavan, da diversi anni incatenato nella gabbia di uno zoo in fase di chiusura, potrà finalmente condividere la sua vita con elefanti della sua specie: arriverà in un nuovo rifugio in Cambogia dopo un ...