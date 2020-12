Sfruttare l’immagine di Maradona per fare affari? L’avvocato mette in guardia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Attenzione a chi utilizza il nome Maradona o avesse registrato di nascosto i suoi nomi e immagine, in vita sua i veri approfittatori facevano tutto alle sue spalle senza mai uscire allo scoperto. Io mi schiero con i figli di Diego contro chiunque, la verità verrà a galla e chi ha lo ha isolato si vergogni e si penta“. Lo afferma Angelo Pisani, avvocato napoletano che ha difeso Maradona negli anni delle sue battaglie legali contro il fisco italiano. “Come da mandato scritto di Diego denuncerò chiunque pensa di speculare sul “brand” Maradona, anche L’avvocato Morla e altri consulenti se non restituiscono brand e diritti Maradona ai figli. Come sarà contestato chiunque vuole sottrarre il dovuto agli eredi e chi parla oggi, quando Maradona ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Attenzione a chi utilizza il nomeo avesse registrato di nascosto i suoi nomi e immagine, in vita sua i veri approfittatori facevano tutto alle sue spalle senza mai uscire allo scoperto. Io mi schiero con i figli di Diego contro chiunque, la verità verrà a galla e chi ha lo ha isolato si vergogni e si penta“. Lo afferma Angelo Pisani, avvocato napoletano che ha difesonegli anni delle sue battaglie legali contro il fisco italiano. “Come da mandato scritto di Diego denuncerò chiunque pensa di speculare sul “brand”, ancheMorla e altri consulenti se non restituiscono brand e dirittiai figli. Come sarà contestato chiunque vuole sottrarre il dovuto agli eredi e chi parla oggi, quando...

