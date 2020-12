Servizi pubblici | oggi sciopero nazionale Indetto dai sindacati

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)nel settore dei. L’agitazione si svolgeper l’intera giornata, proclamata dai, e riguarda vertenze contrattuali come il lavoro in questo periodo di particolare emergenza. Va detto anche che proprio considerata l’emergenza non sono mancate le critiche per l’indizione dello. L'articolo dai proviene da Noi Notizie..