Serie C, il gesto nobile del Palermo e il plauso di Ghirelli: “Bravo Mirri, che bel dono alla scuola ‘Falcone'” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesco Ghirelli e il plauso al Palermo del presidente Dario Mirri.VIDEO le Iene show, il gol del Palermo allo Zen: il nobile gesto del calciatori rosa per gli alunni della scuola “Falcone”Il presidente della Lega Pro ha ricordato con grande orgoglio l'iniziativa messa in piedi dal club rosanero che nelle scorse settimane si è impegnato con grande dedizione nel sociale. I rosanero, infatti, hanno contribuito al rifacimento di un campo da calcio situato nei pressi dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone del quartiere Zen oltre ad avere donato alla stessa scuola un sistema di telecamere di sicurezza. Ghirelli si è soffermato proprio sul progetto portato avanti dal Palermo e ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francescoe ilaldel presidente Dario.VIDEO le Iene show, il gol delallo Zen: ildel calciatori rosa per gli alunni della“Falcone”Il presidente della Lega Pro ha ricordato con grande orgoglio l'iniziativa messa in piedi dal club rosanero che nelle scorse settimane si è impegnato con grande dedizione nel sociale. I rosanero, infatti, hanno contribuito al rifacimento di un campo da calcio situato nei pressi dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone del quartiere Zen oltre ad avere donatostessaun sistema di telecamere di sicurezza.si è soffermato proprio sul progetto portato avanti dale ...

WiAnselmo : #SerieC, il gesto nobile del #Palermo e il plauso di Ghirelli: 'Bravo Mirri, che bel dono alla scuola 'Falcone''… - Mediagol : #SerieC, il gesto nobile del #Palermo e il plauso di Ghirelli: 'Bravo Mirri, che bel dono alla scuola 'Falcone''… - CorSport : #Zaniolo cuore d'oro: ospite di 'C'è posta per Te', il gesto che commuove ?? - salvione : Zaniolo cuore d'oro: ospite di 'C'è posta per Te', il gesto che commuove - sportli26181512 : Zaniolo cuore d'oro: ospite di 'C'è posta per Te', il gesto che commuove: Il talento giallorosso ha registrato la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gesto Zaniolo cuore d'oro: ospite di "C'è posta per Te", il gesto che commuove Corriere dello Sport.it “Vikings”: su Rai4 da questa sera la prima parte della sesta (e ultima) stagione

In prima visione in chiaro tornano gesta e battaglie dei protagonisti di Vikings, in un racconto epico che si avvia alla conclusione.

Champions, Psg-Basaksehir: cambia l'arbitro, è olandese. L'Uefa apre inchiesta

Riprende alle 18.55 la gara sospesa: la confederazione europea designa Makkelie. Pressioni di Erdogan per far lasciare il campo ai giocatori turchi. La ...

In prima visione in chiaro tornano gesta e battaglie dei protagonisti di Vikings, in un racconto epico che si avvia alla conclusione.Riprende alle 18.55 la gara sospesa: la confederazione europea designa Makkelie. Pressioni di Erdogan per far lasciare il campo ai giocatori turchi. La ...