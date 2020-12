Sentenza shock a Brescia | uccise la moglie | assolto per “delirio di gelosia”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)perché incapace di intendere e di volere a causa di un totale vizio di mente per “un delirio di. Si è chiuso così il processo davanti alla Corte d’Assise dia carico di Antonio Gozzini, 80enne che un anno falaCristina Maioli, e poi vegliò sul suo corpo per ore. La Corte non ha dunque accolto la richiesta di ergastolo, presentata dal pm Claudia Passalacqua. La difesa e l’assoluzione La difesa dell’uomo, che non era presente in aula, aveva chiesto l’assoluzione proprio ritenendolo incapace di intendere e volere al momento dell’omicidio, così come riconosciuto dalla Corte. Il legale “Siamo soddisfatti perché larispecchia quanto emerso nel dibattimento e cioè che il mio assistito non era capace di intendere e volere”, ha commentato ...