Se la burocrazia batte la tecnologia

Carlo Lottieri Il 3 ottobre scorso il «debutto» del Mose aveva rappresentato un momento di enorme soddisfazione per Venezia. Al di là degli sprechi e dei molti episodi finiti sotto la lente della magistratura, la struttura realizzata per tutelare la città dall'acqua alta aveva dato ottima prova di sé. Si era avuta la sensazione che si fosse dinanzi a un nuovo inizio, risolvendo un problema che tormentava la laguna da decenni. Ora i veneziani devono fare i conti, invece, con i guasti di sempre. All'origine vi sono errori di previsione (si credeva che l'acqua sarebbe arrivata «solo» a quota 124 cm, e invece sono stati molti di più), ma la causa dello sfascio è soprattutto nella decisione di utilizzare il nuovo dispositivo solo in circostanze critiche. Il risultato ...

