Se anche il vocabolario Rocci scivola su una frase sessista su Facebook (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un post del dizionario di greco più usato nei licei classici italiani ha scatenato la polemica sui social Gineconomo: magistrato in Atene e altre città greche, ispettore o sorvegliante dei costumi, dell'abbigliamento, delle donne (dagli antichi greci abbiamo solo da imparare...). Questo è il post pubblicato (in copertina) sulla pagina Facebook del vocabolario di greco-italiano più utilizzato nei licei classici italiani: il Lorenzo Rocci. E … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un post del dizionario di greco più usato nei licei classici italiani ha scatenato la polemica sui social Gineconomo: magistrato in Atene e altre città greche, ispettore o sorvegliante dei costumi, dell'abbigliamento, delle donne (dagli antichi greci abbiamo solo da imparare...). Questo è il post pubblicato (in copertina) sulla paginadeldi greco-italiano più utilizzato nei licei classici italiani: il Lorenzo. E …

elisabombshell : RT @isthisbicuIture: !!!! anche se non sarà misogino come chiamare una donna tr**a, sono comunque espressioni che esistono perché viviamo i… - MashableItalia : Se anche il vocabolario Rocci scivola su una frase sessista su Facebook - giornalettismo : Come i social network sono riusciti anche a rovinare la fama integerrima del vocabolario #Rocci #gineconomo - plantmomgem : RT @isthisbicuIture: !!!! anche se non sarà misogino come chiamare una donna tr**a, sono comunque espressioni che esistono perché viviamo i… - isthisbicuIture : !!!! anche se non sarà misogino come chiamare una donna tr**a, sono comunque espressioni che esistono perché viviam… -

Ultime Notizie dalla rete : anche vocabolario Modena L’«umarèll» entra nel vocabolario Zingarelli Il pensionato dei cantieri non è solo dialetto La Gazzetta di Modena I social hanno fatto molto male al Rocci

Lo storico dizionario di greco, con una pagina Facebook molto attiva, è scivolato su una frase definita sessista ...

Inglese al lavoro, 20 parole di cui fare tranquillamente a meno

Perché dobbiamo abusare dei termini inglesi al lavoro? Ecco uno strumento utile per invertire la rotta nelle comunicazioni professionali ...

Lo storico dizionario di greco, con una pagina Facebook molto attiva, è scivolato su una frase definita sessista ...Perché dobbiamo abusare dei termini inglesi al lavoro? Ecco uno strumento utile per invertire la rotta nelle comunicazioni professionali ...