“Scusate, ma sono loro?”. Alessia e Livia Schepp: alla mamma delle gemelline scomparse arriva questa foto e si riaccende la speranza. Ma dopo poche ore la verità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A dieci anni dalla scomparsa di Alessia e Livia Schepp, c’è un particolare che riaccende la speranza. Le gemelline rapite dal padre e sparite nel nulla nel 2011 furono per settimane e mesi sotto i riflettori dei media. Poi più nulla. Ora però, una segnalazione ha riacceso l’attenzione sul caso e, soprattutto, le speranze di poterle ritrovare ancora vive. Dalla Polonia è infatti arrivata la foto di due gemelle che apparentemente hanno la stessa età delle bambine svizzere. “Alessia e Livia?”, è la scritta che accompagna lo scatto pubblicato attorno alle due di notte nel gruppo “Alessia e Livia Schepp – per ritrovare ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A dieci anni dscomparsa di, c’è un particolare chela. Lerapite dal padre e sparite nel nulla nel 2011 furono per settimane e mesi sotto i riflettori dei media. Poi più nulla. Ora però, una segnalazione ha riacceso l’attenzione sul caso e, soprattutto, le speranze di poterle ritrovare ancora vive. DPolonia è infattita ladi due gemelle che apparentemente hanno la stessa etàbambine svizzere. “?”, è la scritta che accompagna lo scatto pubblicato attorno alle due di notte nel gruppo “– per ritrovare ...

