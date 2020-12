Scuola, “No alla Dad se c’è allerta meteo”: è caos tra presidi e sindacati (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNell’anno del Covid-19 tutti sono stati chiamati a compiere uno sforzo, partendo dai medici e dal personale infermieristico, passando per i commercianti e i ristoratori e per finire anche il mondo della Scuola ha dovuto compiere uno sforzo enorme con la Dad. Fa davvero discutere quello che sta accadendo in Campania, così come in Toscana, nel Lazio e in Veneto, per quanto riguarda la didattica a distanza. Infatti docenti e sindacati si stanno lamentando per un cosiddetto “abuso di didattica”. Sì esatto, abuso di didattica, in quanto alcuni presidi avevano chiesto ai docenti di attivare la lezione in caso di chiusura dei plessi per le condizioni meteo. Secondo alcune sigle sindacali la questione è molto semplice, se la Scuola è chiusa gli insegnanti non devono lavorare da casa, ovviamente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNell’anno del Covid-19 tutti sono stati chiamati a compiere uno sforzo, partendo dai medici e dal personale infermieristico, passando per i commercianti e i ristoratori e per finire anche il mondo dellaha dovuto compiere uno sforzo enorme con la Dad. Fa davvero discutere quello che sta accadendo in Campania, così come in Toscana, nel Lazio e in Veneto, per quanto riguarda la didattica a distanza. Infatti docenti esi stanno lamentando per un cosiddetto “abuso di didattica”. Sì esatto, abuso di didattica, in quanto alcuniavevano chiesto ai docenti di attivare la lezione in caso di chiusura dei plessi per le condizioni meteo. Secondo alcune sigle sindacali la questione è molto semplice, se laè chiusa gli insegnanti non devono lavorare da casa, ovviamente ...

