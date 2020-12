Sciopero statali per il rinnovo del contratto: Domani incontro col ministro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lo Sciopero a sostegno del rinnovo del contratto, scaduto a fine 2018, per un piano di assunzioni e per una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro Leggi su firenzepost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Loa sostegno deldel, scaduto a fine 2018, per un piano di assunzioni e per una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro

NicolaPorro : ?? Il ministro premia gli #statali in sciopero, i #soldati in strada come in Iraq, ex Finmeccanica hackerata. Questo… - sigfrida77 : Vorrei capirne il senso e la necessità #Sciopero9dicembre #sindacati L’insensato sciopero degli statali… - edonis28 : #Sciopero dei pagliacci statali - alexvb70 : @eccosilvia @CarloCalenda C'è gente a cui non arriva la cassa integrazione e questi pezzenti di statali oltre a far… - PagliariLuigi : @mignoloeprof Solidarizzate con gli statali in sciopero. -