Sciopero generale dei dipendenti della pubblica amministrazione. A Roma lavoratori in piazza dalle 10 alle 13

Oggi, 9 dicembre, è in corso uno Sciopero generale dei dipendenti della pubblica amministrazione. Una mobilitazione indetta da Cgil, Cisl e Uil per chiedere "assunzioni, sicurezza e rinnovo dei contratti" – si legge in una nota congiunta dei sindacati di categoria – e protestare "contro la mancanza di risorse necessarie per lavorare in sicurezza, per avviare una vasta programmazione nazionale e di stabilizzazione del precariato e per il finanziamento dei rinnovi dei CCNL (contratto collettivo nazionale) Sanità pubblica". Lo scioperò durerà "per l'intera giornata" e saranno garantiti solo i "servizi minimi essenziali". A rischio le attività scolastiche, nidi e materne, i servizi sanitari e quelli dei pubblici uffici. Nella Capitale lavoratori in piazza dalle 10 alle 13.

