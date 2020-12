SCIOPERO DIPENDENTI PUBBLICI OGGI 9 DICEMBRE/ Manifestazioni a Roma, Milano e Torino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Numerose Manifestazioni da nord a sud del paese da parte dei DIPENDENTI PUBBLICI, in SCIOPERO da stamattina Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Numeroseda nord a sud del paese da parte dei, inda stamattina

Radio1Rai : 'Lo sciopero è per le assunzioni nella #Pa. Noi abbiamo 350mila precari, oltre 60mila solo nella sanità. Ministra… - MediasetTgcom24 : Contratto e precari, mercoledì sciopero dei dipendenti pubblici #sciopero - cislmarche : RT FurlanAnnamaria: RT @Radio1Rai: 'Lo sciopero è per le assunzioni nella #Pa. Noi abbiamo 350mila precari, oltre 6… - GrossetoNotizie : Sciopero dei dipendenti pubblici, i sindacati incontrano il Prefetto: “Le nostre richieste” - willE05254860 : RT @MarcoSanavia1: Ditemi cosa cazzo possono pensare i dipendenti delle imprese private che stanno lottando per la sopravvivenza con grosse… -