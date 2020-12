Sciopero del settore pubblico, “adesione al 4%”. I sindacati all’attacco: fissato incontro con la ministra Dadone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’adesione allo Sciopero del settore pubblico, proclamato dai sindacati di categoria per il rinnovo dei contratti, è stata, secondo fonti della Funzione pubblica, intorno al 4%. Si tratta di circa 21mila lavoratori su 606mila rappresentati dalle amministrazioni che hanno comunicato i dati tramite procedura Gepas. Tra ministero e sindacati è scontro: a partire dalle risorse per i rinnovi contrattuali per le assunzioni e la sicurezza sul lavoro e per una Pa più moderna. Garantiti i servizi essenziali ed esclusa la scuola, le lavoratrici ed i lavoratori della Pubblica amministrazione hanno incrociato le braccia per l’intera giornata o turno di lavoro, aderendo all’astensione sotto lo slogan “Rinnoviamo la Pa”, che ha accompagnato l’iniziativa di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’adesione allodel, proclamato daidi categoria per il rinnovo dei contratti, è stata, secondo fonti della Funzione pubblica, intorno al 4%. Si tratta di circa 21mila lavoratori su 606mila rappresentati dalle amzioni che hanno comunicato i dati tramite procedura Gepas. Tra ministero eè scontro: a partire dalle risorse per i rinnovi contrattuali per le assunzioni e la sicurezza sul lavoro e per una Pa più moderna. Garantiti i servizi essenziali ed esclusa la scuola, le lavoratrici ed i lavoratori della Pubblica amzione hanno incrociato le braccia per l’intera giornata o turno di lavoro, aderendo all’astensione sotto lo slogan “Rinnoviamo la Pa”, che ha accompagnato l’iniziativa di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl ...

Radio1Rai : 'Lo sciopero è per le assunzioni nella #Pa. Noi abbiamo 350mila precari, oltre 60mila solo nella sanità. Ministra… - Radio1Rai : #Pa 'Se la discussione è solo soldi sì o soldi no altrimenti sciopero, trovo sia riduttiva. Perché allora la verità… - direzioneprc : A sostegno dello sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego #Sciopero - chierchiar : RT @Radio1Rai: 'Lo sciopero è per le assunzioni nella #Pa. Noi abbiamo 350mila precari, oltre 60mila solo nella sanità. Ministra #Dadone di… - cislfp : RT @Radio1Rai: 'Lo sciopero è per le assunzioni nella #Pa. Noi abbiamo 350mila precari, oltre 60mila solo nella sanità. Ministra #Dadone di… -