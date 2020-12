Sciopero del 9 dicembre del pubblico impiego, il perché e le critiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi, mercoledì 9 dicembre i dipendenti del pubblico impiego saranno in Sciopero in tutta Italia. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati di categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil in segno di protesta contro il mancato rinnovo del contratto, le mancate assunzioni e le scarse risorse messe a disposizione dal governo per l’intero settore della pubblica amministrazione. La protesta è stata confermata dai rappresentanti dei lavoratori anche dopo che la ministra per la funzione pubblica Fabiana Dadone ha convocato i sindacati per il 10 dicembre. Il perché e le critiche dello Sciopero di oggi, 9 dicembre Numerose le critiche contro l’opportunità di dichiarare uno Sciopero nei servizi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi, mercoledì 9i dipendenti delsaranno inin tutta Italia. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati di categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil in segno di protesta contro il mancato rinnovo del contratto, le mancate assunzioni e le scarse risorse messe a disposizione dal governo per l’intero settore della pubblica amministrazione. La protesta è stata confermata dai rappresentanti dei lavoratori anche dopo che la ministra per la funzione pubblica Fabiana Dadone ha convocato i sindacati per il 10. Ile ledellodi oggi, 9Numerose lecontro l’opportunità di dichiarare unonei servizi ...

NicolaPorro : ?? Il ministro premia gli #statali in sciopero, i #soldati in strada come in Iraq, ex Finmeccanica hackerata. Questo… - granonero1 : RT @MarcoSanavia1: Oggi è una giornata storica.Nel pieno della pandemia che è costata al Paese 60.000 morti,la PA entra in sciopero.Quella… - iperwild : RT @MarcoSanavia1: Oggi è una giornata storica.Nel pieno della pandemia che è costata al Paese 60.000 morti,la PA entra in sciopero.Quella… - info_longo : RT @MarcoSanavia1: Oggi è una giornata storica.Nel pieno della pandemia che è costata al Paese 60.000 morti,la PA entra in sciopero.Quella… - ValeBila : @CarloCalenda Sono stata assunta sei mesi fa e non ci penso proprio a fare sciopero. Nell’anno del Covid mi sento u… -