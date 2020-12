Sciopero 9 dicembre pubblico impiego: a Roma presidio di fronte il ministero della Pa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il 9 dicembre la Pubblica Amministrazione si ferma per Sciopero. Nonostante la convocazione della ministra della Funzione pubblica Fabiana Dadone per giovedì 10 dicembre, i sindacati confermano lo Sciopero dei servizi pubblici proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa per i rinnovi contrattuali 2019-2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il 9la Pubblica Amministrazione si ferma per. Nonostante la convocazioneministraFunzione pubblica Fabiana Dadone per giovedì 10, i sindacati confermano lodei servizi pubblici proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa per i rinnovi contrattuali 2019-2021. L'articolo .

