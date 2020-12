Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Val d’Isere. Memorabile la tripletta Fattori-Ghedina-Fischnaller del 2000 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 è pronta per sbarcare in una delle sue località più classiche e iconiche. Si disputeranno due prove veloci sulla pista denominata La face de Bellevarde, in una sede che ha visto molti successi e podi italiani. Andiamo a ripercorrere con la memoria l’epopea della Val d’Isere. L’esordio assoluto nella Coppa del Mondo avviene il 12 dicembre 1968 con un gigante, vinto nell’occasione dall’austriaco Karl Schranz davanti ai padroni di casa Bernard Orcel e Henri Duvillard. Nell’arco di cinquant’anni questa località è divenuta tappa fissa del Circo Bianco come si è visto fino ai giorni nostri. Nell’ultima edizione, il 15 dicembre 2019, abbiamo assistito ad uno slalom, con il successo di Alexis Pinturault davanti allo svedese Andrè Myhrer ed al nostro Stefano Gross, all’ultimo podio dopo l’infortunio che lo ha messo ai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di sci2020-2021 è pronta per sbarcare in una delle sue località più classiche e iconiche. Si disputeranno due prove veloci sulla pista denominata La face de Bellevarde, in una sede che ha visto molti successi e podi italiani. Andiamo a ripercorrere con la memoria l’epopea della Val. L’esordio assoluto nella Coppa del Mondo avviene il 12 dicembre 1968 con un gigante, vinto nell’occasione dall’austriaco Karl Schranz davanti ai padroni di casa Bernard Orcel e Henri Duvillard. Nell’arco di cinquant’anni questa località è divenuta tappa fissa del Circo Bianco come si è visto fino ai giorni nostri. Nell’ultima edizione, il 15 dicembre 2019, abbiamo assistito ad uno slalom, con il successo di Alexis Pinturault davanti allo svedese Andrè Myhrer ed al nostro Stefano Gross, all’ultimo podio dopo l’infortunio che lo ha messo ai ...

