Scandalo a Roma | onorevole troppo passionale con l’amante | smascherato dai vicini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il lockdown ha messo a dura prova tutte quelle coppie “irregolari” ed extraconiugali. Questa “crisi” ha colpito anche al cuore del Parlamento: un, non potendo incontrarsi concome un tempo a causa del coprifuoco, ha pensato bene di far trasferire la donna nel suo condominio, al piano di sopra. Quindi da amanti adi casa il passo è stato breve, e sicuramente non è passato inosservato agli occhi dei condomini. Complici quindi le voci che girano e il trambusto causato dalle notti di passioni trae l’, il “segreto” è diventato subito pettegolezzo. L’risiedeva nella Capitale senza famiglia, ma solo nei giorni di lavoro dell’aula, quindi organizzare il tutto non è stato così complicato. Se non fosse che i condomini hanno avvisato ...