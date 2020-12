Sarah Michelle Gellar e Selma Blair ricreano il famoso bacio di “Cruel Intentions”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lo hanno rifatto. Anche senza mascherina.si sono baciate di nuovo in bocca. Le due attrici e migliori amiche sono state premiate agli Mtv Movie Awards e per l’occasione hanno riproposto ildi. Una scena iconica che ha fatto la storia del cinema e che ancora oggi, a più di vent’anni, fa rumore. Per quelnel film del 1999,avevano vinto il premio Best Kiss agli MTV Movie Awards del 2000. Le due star sono tornate sull’argomento 21 anni dopo e hanno parlato dei motivi per cui è ancora un momento così importante nella storia del cinema. “Penso che il motivo per cui ilabbia così ...