Santo del giorno, 9 Dicembre – Chi era San Siro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) San Siro è il Santo protettore di Pavia. Tutti i pavesi conoscono San Siro che era il ragazzo che portò il pane ed i pesci a Gesù per la moltiplicazione. La maggior parte delle notizie che lo riguardano sono avvolte dal mistero e sono un misto tra leggenda e realtà. San Siro della Palestina, era stato ammaestrato e innalzato a ministro del Signore dai discepoli degli Apostoli. Siro girò mosse per l’Italia, evangelizzando ovunque, e sostò a Pavia, di cui fu il primo vescovo. Pavia era ancor tutta idolatra e il Santo conobbe esser questo il campo che il Signore gli dava a coltivare, e lo coltivò con lo zelo e l’amore di cui era infiammato. Iniziò l’apostolato con l’intimare a tutti di credere a Gesù Cristo per ottenere la salute. La sua parola, corredata dalla forza della grazia, trovò ... Leggi su giornal (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sanè ilprotettore di Pavia. Tutti i pavesi conoscono Sanche era il ragazzo che portò il pane ed i pesci a Gesù per la moltiplicazione. La maggior parte delle notizie che lo riguardano sono avvolte dal mistero e sono un misto tra leggenda e realtà. Sandella Palestina, era stato ammaestrato e innalzato a ministro del Signore dai discepoli degli Apostoli.girò mosse per l’Italia, evangelizzando ovunque, e sostò a Pavia, di cui fu il primo vescovo. Pavia era ancor tutta idolatra e ilconobbe esser questo il campo che il Signore gli dava a coltivare, e lo coltivò con lo zelo e l’amore di cui era infiammato. Iniziò l’apostolato con l’intimare a tutti di credere a Gesù Cristo per ottenere la salute. La sua parola, corredata dalla forza della grazia, trovò ...

graziano_delrio : Un’immagine forte, simbolo del tempo che stiamo vivendo. Papa Francesco che prega a Piazza di Spagna. Sotto la piog… - Pollydolce : Santo del Giorno 9 Dicembre: San Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin - haStatoNESSUNO : RT @Don_Lazzara: #SignoreGesù, principio e fine, alfa ed omega, visita la tua vigna! Non lasciarla devastare dal cinghiale del bosco! Donag… - gianlucalaterza : RT @Don_Lazzara: #SignoreGesù, principio e fine, alfa ed omega, visita la tua vigna! Non lasciarla devastare dal cinghiale del bosco! Donag… - galata_mf : RT @Don_Lazzara: #SignoreGesù, principio e fine, alfa ed omega, visita la tua vigna! Non lasciarla devastare dal cinghiale del bosco! Donag… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Martedì 8 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Santo del giorno, 9 Dicembre – Chi era San Siro

Santo del giorno, 9 Dicembre - Chi era San Siro - Santo del giorno, 9 Dicembre - Chi era San Siro San Siro è il Santo protettore di Pavia. Tutti i pavesi conoscono San Siro che era il ragazzo che port ...

Isolati nei micro-Comuni del Lario: i sindaci alzano la voce contro la disparità con le città

È rimasto indigesto a tanti l’ultimo Dpcm del Governo che impone di non uscire dai confini del proprio Comune nelle giornata di Natale, Santo Stefano e il primo giorno dell’anno. Una norma che oltre ...

Santo del giorno, 9 Dicembre - Chi era San Siro - Santo del giorno, 9 Dicembre - Chi era San Siro San Siro è il Santo protettore di Pavia. Tutti i pavesi conoscono San Siro che era il ragazzo che port ...È rimasto indigesto a tanti l’ultimo Dpcm del Governo che impone di non uscire dai confini del proprio Comune nelle giornata di Natale, Santo Stefano e il primo giorno dell’anno. Una norma che oltre ...