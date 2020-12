Sant’Anastasia, nasconde droga e armi in casa: arrestato 40enne (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Anastasia (Na) – Gli agenti del Commissariato Ponticelli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in via Antonio Gramsci a Sant’Anastasia poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato diversi episodi di spaccio nella zona. I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’appartamento di un uomo in cui hanno rinvenuto due stecche di hashish per circa 5 grammi, cinque involucri contenenti cocaina del peso complessivo di 6 grammi circa, due bilancini e 230 euro; inoltre, occultato in un tubo di plastica nel garage dell’abitazione, hanno sequestrato un fucile cal.12 con matricola abrasa e una busta con 126 cartucce dello stesso calibro. L’uomo, un 40enne napoletano, è stato arrestato per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Gli agenti del Commissariato Ponticelli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in via Antonio Gramsci apoiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato diversi episodi di spaccio nella zona. I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’appartamento di un uomo in cui hanno rinvenuto due stecche di hashish per circa 5 grammi, cinque involucri contenenti cocaina del peso complessivo di 6 grammi circa, due bilancini e 230 euro; inoltre, occultato in un tubo di plastica nel garage dell’abitazione, hanno sequestrato un fucile cal.12 con matricola abrasa e una busta con 126 cartucce dello stesso calibro. L’uomo, unnapoletano, è statoper ...

zazoomblog : Sant’Anastasia nasconde armi e droga in casa: 40enne arrestato grazie a YouPol - #Sant’Anastasia #nasconde #droga - vesuvianonews : Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Cr… - Torrechannelit : Sant’Anastasia – Nasconde droga e armi in casa, arrestato 40enne - sinapsinews : Sant’Anastasia: nasconde droga e armi in casa, arrestato grazie a Youpol -