Sant’Anastasia, nasconde armi e droga in casa: 40enne arrestato grazie a YouPol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sant’Anastasia: un 40enne è stato arrestato tramite l’app YouPol per detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina. L’uomo aveva in casa anche un fucile. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, sono intervenuti in via Antonio Gramsci a Sant’Anastasia poiché un cittadino, tramite Leggi su 2anews (Di mercoledì 9 dicembre 2020): unè statotramite l’appper detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina. L’uomo aveva inanche un fucile. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, sono intervenuti in via Antonio Gramsci apoiché un cittadino, tramite

vesuvianonews : Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Cr… - Torrechannelit : Sant’Anastasia – Nasconde droga e armi in casa, arrestato 40enne - sinapsinews : Sant’Anastasia: nasconde droga e armi in casa, arrestato grazie a Youpol - RedazioneTvcity : Sant’Anastasia: nasconde droga e armi in casa, arrestato grazie a Youpol - -