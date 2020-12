Santa Maria degli Angeli, inaugurato il Centro Solidale “Bene Attivi” (FOTO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un nuovo Centro per accogliere persone indigenti. inaugurato questo pomeriggio a Santa Maria degli Angeli il Centro Solidale “Bene Attivi”, promosso dalla Proloco Samnium del presidente Pino Petito. Sarà anche un Centro di ascolto non solo per il quartiere ma anche per l’intera città. Il progetto è coordinato dall’associazione “Giovanni De Toma” con il patrocinio dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) – Comitato di Benevento e il Comune di Benevento. In questa prima fase delle feste natalizie sarà il Consorzio Stabile Medil, rappresentata da Rosaria Pisaniello, a donare pacchi alimentari al Centro assieme a tante altre aziende del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un nuovoper accogliere persone indigenti.questo pomeriggio ail, promosso dalla Proloco Samnium del presidente Pino Petito. Sarà anche undi ascolto non solo per il quartiere ma anche per l’intera città. Il progetto è coordinato dall’associazione “Giovanni De Toma” con il patrocinio dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) – Comitato di Benevento e il Comune di Benevento. In questa prima fase delle feste natalizie sarà il Consorzio Stabile Medil, rappresentata da Rosaria Pisaniello, a donare pacchi alimentari alassieme a tante altre aziende del ...

