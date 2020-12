Sanità, quante risorse ci sono davvero: 8 miliardi già stanziati. Il Recovery plan ne prevede 9, più quelli per ristrutturare gli ospedali (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non sono “solo” 9 i miliardi destinati alla Sanità dalla bozza del Recovery plan italiano. Perché quella cifra, che appare bassa rispetto alle necessità stimate dal ministro della Salute per una riforma complessiva e ha riaperto le danze sulla necessità dei prestiti Mes, riguarda unicamente assistenza di prossimità, telemedicina e digitalizzazione dei servizi. Il grande capitolo dell’edilizia sanitaria sta invece in un’altra parte del documento, quella sull’efficientamento degli immobili pubblici: è all’interno di quel macro settore, a cui andranno in tutto oltre 40 miliardi, che il governo inserisce “la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture ospedaliere, con particolare riferimento alle sedi di dipartimenti di emergenza e accettazione”. Per valutare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non“solo” 9 idestinati alladalla bozza delitaliano. Perché quella cifra, che appare bassa rispetto alle necessità stimate dal ministro della Salute per una riforma complessiva e ha riaperto le danze sulla necessità dei prestiti Mes, riguarda unicamente assistenza di prossimità, telemedicina e digitalizzazione dei servizi. Il grande capitolo dell’edilizia sanitaria sta invece in un’altra parte del documento, quella sull’efficientamento degli immobili pubblici: è all’interno di quel macro settore, a cui andranno in tutto oltre 40, che il governo inserisce “la ristrutturazione e l’ammodernamento delle struttureere, con particolare riferimento alle sedi di dipartimenti di emergenza e accettazione”. Per valutare il ...

