Sanità | boom della Digital Health in era Covid

Milano, 2 dic. (Adnkronos Salute) - Sensori, App, monitoraggio continuo dei parametri biometrici attraverso dispositivi indossabili, assistenti virtuali dotati di intelligenza artificiale che comunicano con il paziente, servizi Digitali per l'assistenza medica a distanza, algoritmi che generano biomarcatori fisiologici e comportamentali. Sono solo alcune delle nuove frontiere della Digital Health, protagonista di un'improvvisa accelerazione mentre il mondo è alle prese con l'emergenza Covid-19. La pandemia in corso ha reso infatti ancora più evidente "l'assoluta necessità dell'integrazione della medicina tradizionale con quella Digitale, e il prezioso ruolo che la Digital Health può svolgere nell'offrire nuove dinamiche di ...

