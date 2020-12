‘San Pio’, processati oggi 327 tamponi: 58 i positivi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. San Pio ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 327 tamponi, dei quali nr. 58 risultati positivi. Dei cinquantotto positivi, nr. 34 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 24 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. San Pio ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 327, dei quali nr. 58 risultati. Dei cinquantotto, nr. 34 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 24 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

