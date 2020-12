San Patrignano: Letizia Moratti, 'storia straordinaria di solidarietà' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - "'Tutto in un abbraccio' racconta una storia straordinaria di solidarietà e generosità, iniziata 40 anni fa da un'idea di Vincenzo Muccioli che insieme a mio marito Gianmarco ho avuto la grande fortuna di incrociare sul mio cammino e che, da allora, non ho mai più abbandonato". Lo dice all'Adnkronos Letizia Moratti, co-fondatrice della fondazione San Patrignano, in occasione dell'uscita del libro dedicato alla sua storia, "Tutto in un abbraccio", scritto da Giorgio Gandola, e che celebra anche la grande amicizia tra Muccioli e la famiglia Moratti. "San Patrignano - spiega l'ex sindaco di Milano - è anche un racconto di 40 anni di contrasto alla droga, un cammino che ha saputo cambiare storie drammatiche di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - "'Tutto in un abbraccio' racconta unadie generosità, iniziata 40 anni fa da un'idea di Vincenzo Muccioli che insieme a mio marito Gianmarco ho avuto la grande fortuna di incrociare sul mio cammino e che, da allora, non ho mai più abbandonato". Lo dice all'Adnkronos, co-fondatrice della fondazione San, in occasione dell'uscita del libro dedicato alla sua, "Tutto in un abbraccio", scritto da Giorgio Gandola, e che celebra anche la grande amicizia tra Muccioli e la famiglia. "San- spiega l'ex sindaco di Milano - è anche un racconto di 40 anni di contrasto alla droga, un cammino che ha saputo cambiare storie drammatiche di ...

Dalla visione di Vincenzo Muccioli ai traguardi odierni, Giorgio Gandola firma il racconto degli oltre 40 anni della comunità ...

